« Tous en cuisine » en direct avec Cyril Lignac : menu et recettes pour la semaine du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2020

« Tous en cuisine » en direct avec Cyril Lignac : menu et recettes semaine 3. Alors que Cyril Lignac et Jérome Anthony sont en mode pause durant le week-end, retrouvez-les lundi dès 18h40 sur M6 pour « Tous en cuisine » pour une nouvelle semaine de recettes faciles à réaliser.



Et si nous vous donnons rendez-vous tous chaque matin pour vous communiquer la liste des ingrédients et ustensiles nécessaires à la réalisation des recettes, nous vous proposons d’avoir une petite longueur d’avance puisque voici maintenant la liste des recettes qui seront proposées la semaine prochaine, à savoir du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2020.

Lundi 7 Septembre 2020



PLAT : LASAGNES DE LÉGUMES ET THON

DESSERT : SALADE DE PÊCHES AUX HERBES

Mardi 8 septembre 2020

PLAT : GALETTE ŒUF JAMBON FROMAGE

DESSERT : CRÊPE SUZETTE

Mercredi 9 septembre 2020

PLAT : BŒUF SAUTÉ SAUCE SOJA

DESSERT : CLAFOUTIS AUX MIRABELLES

Jeudi 10 septembre 2020

ENTRÉE : SOUPE DE TOMATES ET VERMICELLES

PLAT : TIAN DE LÉGUMES

Vendredi 11 septembre 2020

PLAT : DERNIÈRE SALADE D’ÉTÉ

DESSERT : GÂTEAU DE SAVOIE ET COMPOTE DE FRUITS

Pour la liste des ingrédients et ustensiles nécessaires à la réalisation de toutes ces recettes, rendez-vous chaque matin sur Stars-Actu.fr.

En n’oubliez que les recettes sont également disponibles sur le compte Instagram de M6 , le compte Facebook de Cyril Lignac ou sur 6PLAY.

Audience en baisse en deuxième semaine

Après un retour au top, l’émission enregistre une baisse sensible de son audience. Hier soir encore elle atteint son plus bas score de la saison avec 1.02 million de téléspectateurs pour seulement 7.7% de part de marché. On a connu l’émission en meilleure forme.

« Tous en cuisine » revient ce lundi 7 septembre 2020 dès 18H40 sur M6 et 6PLAY.

