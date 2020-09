4.9 ( 8 )



Annonces





« Tous en cuisine en direct » du mercredi 16 septembre 2020. Nouveau rendez-vous avec les recettes de l’émission de Cyril Lignac « Tous en cuisine » ce soir dès 18h40 sur M6 et/ou sur 6play.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Ce soir un plat et un dessert : GRATIN DE POISSONS, LÉGUMES CITRONNÉS et NEMS DE BANANES AU CHOCOLAT

« Tous en cuisine en direct » du mercredi 16 septembre 2020 : liste des ingrédients pour les recettes de Cyril Lignac ce soir

GRATIN DE POISSONS, LÉGUMES CITRONNÉS

Les ingrédients pour 4 personnes



Annonces





800g de pommes de terre lavées et épluchées, coupées en morceaux et cuites à l’eau 15 minutes avant la préparation du gratin

1 carotte lavée, épluchée et râpée

2 branches de céleri lavées et émincées finement

3 tomates lavées et coupées en petits dés d’1/2 cm

100g de mimolette vieille râpée

1/2 botte de persil ciselé

1 botte de ciboulette ciselée

1 citron non traité

300g de filet de haddock coupé en cubes

300g de filet de saumon coupé en cubes

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 saladier + presse purée ou 1 fourchette

1 saladier + 1 microplane + 1 spatule + 1 plat à gratin

NEMS DE BANANES AU CHOCOLAT

Les ingrédients pour 4 personnes

20cl de crème liquide

15g de sucre semoule

250g de chocolat noir

4 feuilles de brick

1 banane épluchée et taillée en rectangle de 3cm de long sur 1cm de large

2 jaunes d’œuf

Huile de pépins de raisins ou beurre fondu

Confit de framboises maison (écraser ensemble : 125g de framboises + 15g de sucre + 1 pincée d’anis vert)

Les ustensiles

1 casserole + 1 saladier + 1 maryse + 1 fouet + 1 cuillère

1 couteau d’office + 1 pinceau + 1 petit bol

1 casserole + 1 écumoire + 1 assiette avec une feuille de papier absorbant

Quoi faire de tout ça ? Et bien il faut suivre les instructions et les différentes étapes de Cyril Lignac. Et pour tout savoir rendez-vous ce soir dès 18h40 M6 et/ou sur 6Play dès 18h40. Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés