Audiences TV prime 21 septembre : « Laëtitia » et « L’amour est dans le pré » au coude-à-coude

Audiences TV prime 21 septembre 2020. Hier soir c’est France 2 qui s’est imposée sur le fil avec sa nouvelle mini-série « Laëtitia ». 3.70 millions de téléspectateurs et 16.8% de PDA pour les 2 premiers épisodes d’une soirée qui en comptait 3.



Audiences TV prime 21 septembre : le reste du top 5

« L’amour est dans le pré » reste à un très bon niveau. 3.53 millions de fidèles et 15.2% de part de marché pour le premier numéro. Encore 3.01 millions et 15.5% de PDA pour le second. C’est stable sur une semaine et cela prouve que cette émission reste une valeur sûre de la chaîne. Notez que la chaîne était leader sur le public jeune (-50 ans) et les fameuses ménagères.



Pour « Clem » sur TF1, cela reste compliqué même si une belle performance est à souligner auprès du public féminin avec 22% de pda auprès des FRDA-50A (femmes responsables des achats de moins de 50 ans, ndrl). Verdict de la soirée : 2.80 millions d’inconditionnels pour 13.4 % de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public.

#Audiences @TF1 📌 Les deux épisodes inédits de #Clem ont réuni en moyenne 22% de pda FRDA-50A hier soir. A retrouver lundi prochain @TF1 et en replay @MYTF1 pic.twitter.com/YB5rzluRO2 — TF1 Pro (@TF1Pro) September 22, 2020

France 3 est derrière avec son magazine « Secrets d’histoire » consacré à Guillaume le Conquérant. 2.34 millions d’amoureux d’histoire ont répondu à l’appel (pda 10.8%).

TMC complète le top 5 avec la rediffusion du film « Expendables 2 : Unité spéciale » porté par Sylvester Stallone. 1.51 million d’amateurs de « gros bras » et 7.2% de PDA.

Et ce soir alors ?

Ce soir la bataille des audiences va mettre en compétition :

– « Good Doctor » sur TF1

– « Tout le monde joue en cuisine » sur France 2

– « Un homme ordinaire » sur M6

– « Alexandra Ehle » sur France 3.

– « La grosse rigolade » sur C8

Nous on parie bien sur un duel serré entre « Good Doctor » et « Alexandra Ehle ». Et vous ?

