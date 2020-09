Un si grand soleil : Akim en prison, Antonin ouvre son coeur, ce qui vous attend vendredi 18 septembre (épisode n°485 en avance)

4 ( 5 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La fin de semaine approche et vous vous demandez peut être ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 485 du vendredi 18 septembre, Akim va être mis en examen pour tentative de meurtre.



En effet, alors que Johanna jure que son client est victime d’un coup monté, il est quand même mis en examen et envoyé en prison.



Johanna tente d’en savoir plus sur Akim en interrogeant Bilal et Lucille. Elle apprend alors qu’il y a un an il a disparu sans donné de nouvelle et qu’il n’a jamais voulu dire ce qui s’était passé… Lucille décide d’aller voir Eliott pour qu’il dise ce qu’il sait…

De son côté, Alice reproche à Julien d’être allé parler à la police.



Quant à Antonin, il se décide enfin à ouvrir son coeur à Anissa. Alors que Stan est en prison et qu’Anissa lui a annoncé que c’était fini, Antonin la retrouve et lui confie qu’il est amoureux d’elle ! Anissa l’embrasse…

Et alors qu’Anissa a refusé l’argent de la cagnotte en ligne, Florent va aider sa mère à monter un dossier de surendettement et Claire s’occupe de lui trouver un travail à l’hôpital.

Rendez-vous vendredi 18 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

