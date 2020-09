« Le Monument préféré des Français 2020 » : liste des monuments en compétition, ce soir sur France 3

4.6 ( 14 )



« Le Monument préféré des Français 2020 » vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 et France.TV, et ce dès 21h05. Pour l’occasion Stéphane Bern vous invite à partir en voyage sur les routes de France à la découverte de la prodigieuse richesse du patrimoine culturel, architectural et historique de notre pays.



La France compte environ 40 000 monuments et sites protégés, dont un tiers est classé : patrimoine religieux, industriel, rural, châteaux, jardins et maison d’illustres… 14 monuments, tous plus beaux les uns que les autres, sont en lice pour titre de « Monument préféré des Français 2020 ». Vous vous avez été nombreux à vous mobiliser et à voter pour votre préféré, vous allez connaitre votre classement et le lauréat 2020 lors de cette soirée exceptionnelle.

Pour vous présenter le classement des téléspectateurs, Stéphane Bern a choisi le château de Champs-sur-Marne en Seine-et-Marne. Cette demeure caractéristique du XVIIIe siècle est l’un des châteaux les plus magnifiquement meublés d’Ile-de-France et a accueilli par le passé d’illustres locataires, dont la marquise de Pompadour, Diderot, Voltaire, Proust ou encore le général de Gaulle. Le château a également servi de décor pour les tournages de nombreux films comme Les Liaisons dangereuses, ou plus récemment la série Versailles.

« Le Monument préféré des Français 2020 » : les monuments en compétition

– Le palais idéal du Facteur Cheval, en Auvergne-Rhône-Alpes

– La citadelle et le Lion de Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté

– Le fort La Latte, en Bretagne

– Le château et les jardins de Villandry, en Centre-Val de Loire

– La chapelle impériale du Palais Fesch d’Ajaccio, en Corse

– Le parc du haut-fourneau U4 d’Uckange, dans la Région Grand Est

– La villa Cavrois, dans les Hauts-de-France

– La Sainte-Chapelle, en Île-de-France

– Le temple Tamoul Narassingua Péroumal, à La Réunion

– Le château du Champ de Bataille, en Normandie

– L’arsenal de Rochefort, en Nouvelle-Aquitaine

– Le canal du Midi, en Occitanie

– Le château de Brézé, en Pays de la Loire

– La cathédrale Saint-Nicolas de Nice en Provence-Alpes-Côte d’Azur



"Le monument préféré des Français" fait son grand retour sur France 3 ! 🎉😍 Retrouvez @bernstephane vendredi soir à 21.05 ! pic.twitter.com/N0G71LgLlc — France 3 (@France3tv) September 16, 2020

Les invités

Stéphane Bern y recevra des invités qui viendront nous éclairer sur leur métier et sur les enjeux du Patrimoine en France en ces temps de crise sanitaire.

— Philippe Belaval, président depuis 2012 du Centre des monuments nationaux, qui gère, anime et ouvre à la visite près de cent monuments, tous propriétés de l’État. Le Centre des monuments nationaux est aussi investi d’une mission de conservation, de restauration et d’entretien des monuments qu’il gère.

— Cécile Le Nezet, historienne de l’art spécialisée en histoire de l’architecture, guide-conférencière et présidente du FNGIC (Fédération nationale des guides interprètes conférenciers).

— Alain Baraton, le célèbre « jardinier de Versailles », chroniqueur sur France Inter et sur France 5. Il est membre de la Fondation des Parcs et Jardins de France et correspondant national de l’Académie d’agriculture de France. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Mes jardins de Paris, est paru en juin 2020 chez Grasset.

— Cédric Roth-Meyer, charpentier formé chez les Compagnons du Devoir, directeur régional d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et la restauration de charpentes et de menuiseries patrimoniales et de monuments historiques. Il a travaillé dans des endroits prestigieux tels que l’Hôtel des Invalides, le beffroi de Notre-Dame de Paris ou l’Hôtel de Ville de La Rochelle.

Quel sera « le monument préféré des Français » 2020 ? Réponse ce soir à partir de 21h05 sur France 3.

