Un si grand soleil : Arthur entre la vie et la mort, ce qui vous attend mardi 15 septembre (épisode n°482 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Après le terrible accident de voiture d’Alice et Arthur dans votre feuilleton « Un si grand soleil », vous avez sûrement hâte de savoir ce qui vous attend demain. Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 482 du mardi 15 septembre, Alice est hors de danger mais son fils, Arthur est entre la vie et la mort à l’hôpital.



En effet, l’adolescent doit subir une opération très lourde et compliquée…



Au zoo, Ludo annonce à Madji et Lucille l’accident d’Alice et Arthur, ils sont sous le choc. Et Lucille appelle Akim pour le prévenir…

De son côté, Alice ne se souvient de rien et culpabilise. Elle confie à Julien qu’elle ne se le pardonnera jamais et il essaie de la rassurer… Mais l’état d’Arthur est très préoccupant.



Le verdict de l’expert automobile tombe : la voiture a été sabotée ! La police va donc ouvrir une enquête pour trouver qui est responsable de l’accident.

Rendez-vous mardi 15 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

