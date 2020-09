Un si grand soleil : Arthur sauvé, Manu fait un grand pas, ce qui vous attend mercredi 16 septembre (épisode n°483 en avance)

5 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 483 du mercredi 16 septembre, Arthur est finalement tiré d’affaire.



En effet, sa nouvelle opération s’est bien passée et même s’il va avoir de la rééducation, il est sauvé et ça va aller.



Mais quand Akim vient voir Alice à l’hôpital, Julien l’envoie balader et lui demande de rester à l’écart de sa famille. Alice n’apprécie pas la façon dont Julien lui parle… Plus tard, Eliott conseille à Akim de quitter Montpellier pour partir loin, il lui donne de l’argent. Mais alors qu’il est à l’aéroport, Akim reçoit un appel de la police…

De son côté, Vivien propose à Vivien de revendre des clopes en intégrant son réseau. Virgile refuse.



Laetitia apprend par Camille que Manu a une petite amie et qu’il va lui présenter. Laetitia n’apprécie pas et trouve que Manu va trop vite, elle va le voir pour lui dire. Mais Manu fait quand même les présentations et ça se passe bien.

Rendez-vous mercredi 16 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

