Un si grand soleil : Julien enquête sur Akim, Virgile ne veut pas d’aide, ce qui vous attend vendredi 4 septembre (épisode n°475 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Vous suivez quotidiennement le feuilleton « Un si grand soleil » et vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend ? Alors on peut déjà vous dire que l’épisode 475 du vendredi 4 septembre, Julien va enquêter sur Akim et le secret qu’il cache…



En effet, alors que Julien demande à Alice de ne plus voir Akim et qu’elle refuse car c’est son ami, Julien rappelle son détective privé.



Il lui demande de chercher dans le passé d’Akim pour savoir ce qu’il cache… Et de son côté, Akim se confie à Virgile. Il lui explique qu’il est convaincu que l’accident de parapente est lié à la mort de Jordan ! Eliott lui conseille de ne rien dire. Mais Akim a peur que la police remonte jusqu’à lui ou que quelqu’un cherche à le tuer pour se venger…

Et justement, Louise se renseigne et interroge Bilal concernant Akim… Quant à Lucille, elle appelle Akim, qui a peur de lui faire encore du mal et lui demande de ne plus l’appeler !



De son côté, Sofia va voir Virgile et lui annonce qu’elle va avoir un bébé avec Elise. Elle lui assure être là pour lui mais Virgile refuse son aide… Charlène écoute la conversation et va ensuite parler à Sofia pour lui dire que Virgile a besoin d’argent. Sofia parle de la situation à Manu, Eve et Victor.

Eve va voir Virgile pour lui donner de l’argent mais il refuse son aide également…

Rendez-vous vendredi 4 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

