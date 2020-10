Audiences TV prime 3 octobre 2020 : « The Voice Kids » leader, beau démarrage pour « Spectaculaire »

4.4 ( 7 )

Audiences TV prime 3 octobre 2020. En ce premier samedi du mois d’octobre, quelle chaîne s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée ? Le téléfilm de France 3 a t-il encore grillé la politesse à la concurrence ? « Spectaculaire », le nouveau divertissement de France 2, a t-il réussi son examen d’entrée ? Réponse avec les chiffres…



Et bien c’est TF1 qui a décroché la médaille d’or avec la demi-finale de la saison 2020 de « The Voice Kids ». Verdict : 3.93 millions de téléspectateurs pour 22% de part de marché. Carton sur toutes les cibles avec notamment 38% de pda auprès des 15-24 ans ou auprès des 4-14 ans.

#TheVoiceKids2020 leader hier soir avec : 3,9M tvsp Très puissant sur les cibles principales :

✅ 26% PDA FRDA-50A

✅ 25% PDA 25-49A

✅ 38% PDA 15-24A

RDV samedi prochain sur @TF1 pour la #Finale avec @nikosaliagas #KarineFerri



Audiences TV prime 3 octobre 2020 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 avec son téléfilm en rediffusion « L’héritage » porté par Thomas Jouannet et Barbara Cabrita. Il a été vu ou revu par 3.89 millions de téléspectateurs pour 18.9% de part de marché sur l’ensemble du public.

C’est « Spectaculaire », le nouveau divertissement de France 2 présenté par Jean-Marc Généreux, qui complète le podium. 2.06 millions de curieux ont assisté au spectacle et applaudi les époustouflants numéros des 12 artistes présentés. La part de marché atteint 10.7%. C’est un peu moins bien que Patrick Sébastien et son « Grand Cabaret » certes mais cette nouvelle émission a fait mieux sur les cibles dites jeunes et commerciales. Ainsi elle a enregistré une pda de 8.1% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, cible sur laquelle « Le plus grand cabaret du monde » était un peu à la peine.

M6 est juste derrière avec la suite de la saison 2 de « The rookie : le flic de Los Angeles ». Porté par Nathan Fillion, elle a pu compter sur 1.78 million d’inconditionnels soit 8.8% du public présent devant son poste de télévision. (moyenne des deux épisodes inédits, ndrl).

France 5 complète le top 5 avec son magazine « Echappées belles » dont l’escale en Haute-Corse a fait rêver 988.000 personnes (PDA 4.7%).

