5 ( 6 )



Annonces





Le gagnant de « The Voice Kids » 2020 est désormais connu. Et oui ce soir se déroulait en direct sur TF1 la grande FINALE de cette nouvelle édition. Et au terme d’une longue soirée, les téléspectateurs ont fait le choix de désigner le successeur de Soan.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Auparavant ils avaient fait le choix d’éliminer les candidats de Jenifer et Soprano, à savoir : Lissandro et Sara d’une part; Enzo et Rania d’autre part.

Seuls les candidats de Kendki et Patrick Fiori pouvaient donc prétendre au précieux trophée de « The Voice Kids ».

Le gagnant de « The Voice Kids » 2020 est…

Restaient donc en lice



Annonces





– Rebecca et Ema de la Team Patrick Fiori

– Abdellah et Naomi de la Team Kendji Girac

Mais un seul gagnant a été désigné… et il s’agit de Rebecca coachée par Patrick Fiori. Elle remporte largement la victoire avec plus de 46% des suffrages.

Vidéo, replay de cette finale sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés