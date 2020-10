Coup de théâtre dans « Plus belle la vie » : Fabienne Carat annonce son départ

4.7 ( 17 )



Coup de théâtre dans « Plus belle la vie » ! Alors que le feuilleton quotidien de France 3 est un peu à la peine depuis la rentrée, voilà une nouvelle qui devrait bouleverser plus d’un fan, notamment ceux de la première heure. En effet, et selon une information de Télé Star, Fabienne Carat a annoncé son départ de PBLV.



Coup de théâtre dans « Plus belle la vie » : Fabienne Carat s’en va !

Ainsi, et dans le cadre d’une interview à paraître dans le prochain numéro de Télé Star qui sera en kiosques à partir de lundi, la comédienne a expliqué son besoin de passer à autre chose.

« J’interprète le personnage de Samia Nassri depuis 2005. Je l’ai beaucoup aimée, on s’est beaucoup apporté, mais, aujourd’hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter » a t-elle ainsi déclaré.

Un départ surprise et dont le Mistral pourrait avoir du mal à se remettre d’autant que Samia est un personnage récurrent et reste régulièrement au coeur des intrigues.



Ce soir d’ailleurs son personnage se retrouve en garde-à-vue. Pourquoi, comment ? Rendez-vous ICI pour en savoir plus.

Et dire que les fans continuaient d’espérer que Samia puisse se remettre en couple avec Jean-Paul…

Fabienne Carat dans « Section de recherches »

L’occasion de rappeler que Fabienne Carat a rejoint le casting d’une série phare de TF1 « Section de recherches ».

« J’arrive dans Section de recherches ! Je joue le commandant Jeanne Lorieux dans la prochaine saison » déclarait-elle au même magazine il y a un peu plus d’un an. Une saison qui n’a pas encore été diffusée pour le moment.

Reste à savoir quelle sera la réaction des fans de « Plus belle la vie » après l’annonce de ce départ surprise.

