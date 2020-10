Plus belle la vie en avance : Yolande en larmes (vidéo PBLV épisode n°4139)

5 ( 2 )



Yolande est en larmes jeudi prochain dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. En effet, alors que la maladie de Jocelyn gagne de plus en plus du terrain, ce dernier va prendre une décision bouleversante…



En effet, Babeth veut placer Jocelyn et ce dernier est d’accord !



Le lendemain, Yolande interroge Jocelyn pour savoir s’il avait toute sa tête quand il a dit oui. Jocelyn finit par lui confirmer qu’il est fatigué et prêt à rejoindre un EHPAD…

Yolande fond en larmes en entendant les mots de Jocelyn, elle ne veut pas s’ils soient séparés.



Un extrait de l’épisode de PBLV 4139 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4139 du 29 octobre 2020

