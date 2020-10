4.9 ( 9 )



« The Voice Kids » finale : samedi 10 octobre 2020. Plus que quelques jours avant la finale de votre télé-crochet préféré Rendez-vous samedi soir dès 21h05 sur TF1 mais aussi sur MYTF1 pour les vidéos, les extraits et le replay.



Et alors que Julien Doré sera le super coach de la soirée (plus d’infos ICI), TF1 annonce le nom des invités qui seront présents en direct sur TF1 pour cette ultime soirée de la saison.

« The Voice Kids » finale : des invités de prestige !

En plus de Julien Doré dans son rôle de Super Coach, notez que Florent Pagny, Gims, Louane et Dadju seront également présents sur la scène de « THE VOICE KIDS » ce samedi en direct.



Une soirée placée sous le signe du suspense pour Rania, Enzo, Lissandro, Sara, Rebecca, Ema, Naomi et Abdellah, les 8 finalistes de cette saison 2020.

Qui va succéder à Soan et devenir « THE VOICE KIDS 2020 » ?

Vous avez un message de Julien Doré

En attendant de connaître la réponse, Julien Doré a un petit message pour vous…

#TheVoiceKids

Vous avez un message de @jdoreofficiel 🤩 #SuperCoach

RDV samedi pour la finale de The Voice Kids ✌️ pic.twitter.com/Q3Ql8Cyo32 — The Voice Kids TF1 (@TheVoice_TF1) October 5, 2020

Une chose est sûre, samedi soir seul le public choisira le grand gagnant de l’édition 2020 de « The Voice Kids » . Qui va succéder à Soan lors de cette finale diffusée en direct et en public ?

Rendez-vous samedi dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 avec Nikos Aliagas, Karine Ferri, Jenifer, Kendji Girac, Soprano, Patrick Fiori et bien sûr avec nos 8 finalistes.

