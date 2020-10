« Good Doctor » du 20 octobre 2020 : deux épisodes inédits au programme ce soir

4.3 ( 13 )



Annonces





« Good Doctor » du 20 octobre 2020. Suite de la saison 3 inédite de « Good Doctor » ce soir sur TF1. Au programme deux nouveaux épisodes « Communication non verbale » et « Psy et autopsie ». Et comme chaque semaine ils seront à suivre dès 21h05 sur la chaîne, puis en replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Good Doctor » du 20 octobre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Communication non verbale » : Suite à une plainte pour favoritisme déposée auprès de Lim, Melendez met les choses au clair avec ses internes et adopte un comportement qu’il croit impartial, quitte à défavoriser Claire. L’équipe prend en charge Fran, une femme pompière qui a été gravement mordue au bras par un chien. Le patient de Lim, Morgan et Shaun s’appelle Cory. Depuis sa naissance, ce petit garçon âgé de 9 ans n’a ni larynx, ni trachée. Il communique en langue des signes avec ses parents et respire grâce à une trachéotomie. Lim propose de l’opérer pour lui permettre de respirer normalement. Mais Shaun estime que devoir communiquer sans la parole est un handicap et plaide pour une reconstruction du larynx et des cordes vocales, avec l’argument que la vie sociale de Cory en sera facilitée.

« Psy et autopsie » : Aiden est hospitalisé pour une chute brutale en skateboard. Aiden est un étudiant sobre, sérieux, travailleur et fait étrange, il ne fait pas de skateboard. Claire et Morgan comprennent bientôt qu’il a une deuxième personnalité. La nuit, il est somnambule et son double nocturne est un fêtard invétéré et un skateboardeur. Lim se retrouve face à une petite fille de 8 ans, Trinity, qu’elle avait sauvée bébé lorsqu’on l’avait abandonnée à l’hôpital. Inquiète parce que sa maman a eu un bébé, Trinity est venue demander à Lim de l’adopter. Morgan avoue avoir dénoncé Melendez pour tenter d’enrayer le favoritisme qu’il manifeste envers Claire.



Annonces





Quelle audience face à Marleau ?

Laminé la semaine dernière par un épisode inédit de « Capitaine Marleau » (7.51 millions de téléspectateurs pour France vs 3.42 millions pour TF1), Shaun va peut-être pouvoir se refaire une petite santé cette semaine. C’est en effet en mode rediffusion que la « Capitaine Marleau » de France 3 sera proposé aux téléspectateurs.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés