Audiences TV prime 13 octobre : énorme carton pour « Capitaine Marleau », « Good Doctor » à la peine

4.9 ( 11 )



Annonces





Audiences TV prime 13 octobre 2020. Sans surprise aucune, nouveau carton d’audience hier soir pour la « Capitaine Marleau » de France 3. 7.51 millions de téléspectateurs et 31.4% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public pour l’épisode « La reine des glaces ». C’est la meilleure audience de l’année pour une fiction diffusée sur France 3 mais c’est aussi le 2e meilleur score historique pour la série depuis son lancement.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences TV prime 13 octobre 2020 : les autres chaînes

Le « Good Doctor » de TF1 n’a décroché que la seconde place des audiences hier soir en réunissant 3.42 millions de fidèles soit 14.8% du public présent devant son poste de télévision.

Seule satisfaction pour la chaîne, une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 28% de pda sur la cible commerciale préférée des annonceurs.

On retrouve ensuite M6 et la première diffusion en clair du film « Épouse-moi mon pote » de et avec Tarek BOUDALI, Philippe LACHEAU, Julien Arruti, Charlotte GABRIS ou bien encore Andy ROWSKI. Verdict : 3.02 millions de téléspectateurs pour 12.8% de part de marché. Une belle performance pour la chaîne.

Sur France 2 la version longue du film « Le Hobbit : un voyage inattendu » a pu compter sur 1.47 millions d’inconditionnels. La part de marché atteint 7.9% sur l’ensemble du public.

Arte complète le top 5 avec son documentaire « Klu Klux Klan, une histoire américaine » suivi par 1.05 million de curieux soit 4.4% des téléspectateurs.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés