Plus belle la vie : ce soir, Blanche sous le choc (résumé + vidéo de l’épisode 4133 PBLV du 21 octobre 2020)

5 ( 7 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4133 du mercredi 21 octobre 2020 – Blanche est sous le choc ce soir dans votre feuilleton marseillais de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, depuis sa fenêtre, Blanche découvre que François entretient une relation avec… Sophie !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4133

Sophie ne regrette pas ce baiser mais refuse d’aller plus loin. Blanche qui est témoin du rapprochement entre François et Sophie s’oppose à cette relation et met le paquet pour discréditer Sophie auprès de son ex. Un pot de réouverture a été organisé au bar du Mistral, Thomas est amer surtout quand François l’observe et lui lève son verre, comme pour lui porter un toast. Thomas, meurtris, rentre au Céleste. Roland tente une réconciliation mais c’est trop tard…

Sébastien a choisi de parler à sa femme, mais il fait croire à Laetitia que Marie ne se sent pas bien. Sébastien présente Laetitia à Marie comme la personne qui l’a hébergée après la catastrophe du gymnase. Laetitia, choquée, comprend qu’il n’a pas dit la vérité à Marie…



Annonces





Nathan joue les entremetteurs et André arrive à faire bonne impression à Rochat. Ce dernier s’excuse auprès de Yvonne et accepte sa relation amoureuse…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4133 du 21 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés