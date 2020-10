Plus belle la vie : ce soir, François et Roland se retrouvent (résumé + vidéo de l’épisode 4128 PBLV du 15 octobre 2020)

4.4 ( 8 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4128 du jeudi 15 octobre 2020 – C’est le moment des retrouvailles pour Roland et François ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, alors que Thomas a décidé d’appeler son demi-frère à la rescousse, François et son père se retrouvent avec plaisir…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4128

François veut connaitre les intentions de Sophie, sa mission est de savoir si elle dépouille vraiment Roland. Blanche est stressée de retrouver François même si tout est purement stratégique. Roland tente de se réconcilier avec Kilian mais ce dernier est dans le mépris et ne laisse aucune chance à son père. François toque chez Sophie pour rencontrer celle qui a retourné le Mistral. Les deux s’entendent très bien et se racontent leurs vies…

Laetitia est déstabilisée par le réveil de Marie et a un mauvais pressentiment. La femme de Sébastien s’est réveillée amnésique et ne reconnait plus son mari. Babeth explique à Sébastien qu’elle a subi des lésions au cerveau et qu’il est possible qu’elle ne retrouve jamais la mémoire…



Annonces





Un moment de complicité nait entre Nathan et Yvonne où la vieille dame se confie. Rochat qui les observe au loin se méprend et pense que Nathan sort avec Yvonne…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4128 du 15 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés