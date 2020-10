Audiences feuilletons/fictions du 14 octobre : record historique pour « Un si grand soleil », « PBLV » au plus bas !

4.5 ( 10 )



Audiences feuilletons/fictions du 14 octobre 2020. Hier soir les 3 feuilletons quotidiens de la télévision française ont eu des fortunes diverses. Si « Demain nous appartient » a tiré son épingle du jeu face à un best-of de « N’oubliez pas les paroles », la série de France 3 « Plus Belle la vie » a été victime du carton d’audience de l’interview d’Emmanuel Macron. Mais de ces audiences, on retiendra surtout le record historique de « Un si grand soleil » sur France 2.



Audiences feuilletons/fictions du 14 octobre : « Un si grand soleil » rit, « PBLV » pleure

Avant 20 heures, notez le très joli score du feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». L’épisode du jour s’est imposé sans difficulté avec 3.36 millions de téléspectateurs pour 17.7% de part de marché. Il faut dire que France 2 avait fait le choix, pour cause d’interview d’Emmanuel Macron, de diffuser un best-of.

Après 20 heures, « Un si grand soleil » a signé sa meilleure performance historique en réunissant 4.58 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 17.2%.



A contrario « sale » soirée pour France 3 et « Plus belle la vie ». Déjà en difficulté depuis le début de cette nouvelle saison, la série a signé hier sa pire performance depuis la rentrée avec à peine 2.09 millions de téléspectateurs et 7% de part d’audience. Il faut dire que PBLV était la seule fiction quotidienne à se retrouver en confrontation directe avec l’interview du Chef de l’État.

