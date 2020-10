Plus belle la vie : ce soir, Kilian s’en prend à Roland (résumé + vidéo de l’épisode 4125 PBLV du 12 octobre 2020)

5 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4125 du lundi 12 octobre 2020 – Kilian et Lola sont sous le chopc ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, ils n’arrivent pas à encaisser d’avoir appris que Roland est leur père et Kilian va s’en prendre violemment à lui…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4125

Kilian et Lola sont anéanti parce qu’ils viennent d’apprendre. Ils en veulent à leur mère et Kilian rejette durement Roland. Sophie est complètement dépassée et Mathieu, qui exerce son pouvoir destructeur, l’enfonce encore plus, la faisant passer pour une menteuse et une manipulatrice. Mathieu décide qu’ils vont tous rentrer à Toulon mais Lola refuse. Thomas quant à lui prend la décision de rappeler son frère François…

Barrault a rendez-vous avec la gérante du domaine. Au loin, Samia et Boher écoutent leur conversation et ont la preuve que la gérante a menti. Boher et Samia demandent à Abdel de mettre au point un contrait qui règlerait les détails des deux mariages pour plus qu’il n’y ait plus de mal entendu…



Luna conseille à Mouss d’être honnête sur sa sexualité. Il ne l’écoute pas et fait penser à Mila qu’il est expérimenté…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4125 du 12 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

