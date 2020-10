Emmanuel Macron s’exprimera en direct mercredi soir

4.7 ( 7 )



Le Président de la République Emmanuel Macron s’exprimera en direct de l’Elysée, mercredi 14 octobre 2020 à partir de 19h55. Alors que l’épidémie de coronavirus est en pleine recrudescence, le Président répondra aux questions de Gilles Bouleau (TF1) et d’Anne-Sophie Lapix (France 2) .



Cette interview portera notamment sur la situation sanitaire et économique du pays, alors que la France fait face à une recrudescence de l’épidémie.

Cet entretien sera diffusé en direct sur TF1 et sur France 2, et simultanément sur LCI canal 26, Franceinfo canal 27 et TV5 MONDE.

