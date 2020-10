Plus belle la vie : ce soir, le père de Samia débarque (résumé + vidéo de l’épisode 4126 PBLV du 13 octobre 2020)

4.8 ( 12 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4126 du mardi 13 octobre 2020 – Un personnage fait son grand retour après plusieurs années d’absence ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Il s’agit d’Ahmed, le père de Samia. Et il va tout de suite rencontrer la mère de Hadrien, qui lui réserve un accueil vraiment particulier…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4126

La violence de Mathieu est arrêtée par Ariane qui tambourine à la porte. Sophie ne dit rien à la police, mais Ariane n’est pas dupe. Elle lui laisse son numéro si Sophie change d’avis. Pour ne pas énerver Mathieu et gagner du temps, Sophie raconte que Lola ne se sent pas bien et qu’il faut décaler leur retour à Toulon de quelques jours. Grâce à sa fille, Sophie a trouvé le courage de porter plainte. Elle tend un piège à Mathieu et lui donne rendez-vous…

Les pères de Samia et Boher arrivent à Marseille. Moment de gène quand Marie-Christine prend le père de Samia pour l’homme de ménage, Ahmed se venge en jouant l’intégriste. De son côté Philippe s’y prend très mal avec Irina et parle d’escortes Ukrainiennes…



Léo et Nathan ne voient pas d’un bon œil la relation entre César et Barbara. De leur côté, Emma et Vincent s’inquiètent du sort du GTS après l’affaire des Horn…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4126 du 13 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

