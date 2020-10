EXCLU Plus belle la vie : un incendie au bar, François succombe à Sophie, Laetitia s’éloigne de Sébastien (infos PBLV)

4.6 ( 14 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 23 octobre Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Comme week-end, Stars Actu vous en dit plus sur ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que rien ne va s’arranger pour Roland et toute la famille Marci !

En effet, la famille est scindée en deux parties et le retour de François n’arrange finalement rien… En effet, François va succomber au charme de Sophie et démarrer une relation avec elle. Roland ne va pas apprécier, tout comme Thomas qui se sent rejeté de toutes parts…



Et Kilian va déraper et mettre le feu au bar du Mistral ! C’est François qui va le démasquer et Roland va choisir de le protéger en lui demandant simplement d’aider à réparer les dégâts en effectuant des travaux. Une décision qui n’est pas du goût de Thomas, qui pense que Kilian aurait du assumer et se dénoncer à la police.

De leur côté, Mila et Mouss vont enfin se mettre réellement ensemble. Dans le même temps, Laetitia et Sébastien s’éloignent… Sébastien n’a pas le courage de dire la vérité à sa femme sur sa relation avec Laetitia. Il déçoit alors Laetitia, qu’il n’hésite pas à présenter à sa femme comme étant simplement celle qui l’a hébergé après le drame du gymnase…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 5 octobre sur France 3

Tout le monde est sous le choc de la nouvelle. Roland tient à préciser qu’il n’était pas en couple avec Mirta au moment des faits. Thomas ne comprend pas que Roland ait pu abandonner sa famille et qu’il n’y ait jamais fait allusion pendant toutes ces années. Roland tient à rassurer Sophie, il ne dira rien à Lola et Kilian. De son côté, Mathieu est capable de tout pour récupérer sa famille et le fait comprendre à Franck. Blanche apprend aux ados que Mathieu rode dans le quartier…

Chris manipule Barbara en le persuadant que César et Héléna sont des criminels. Il peut le prouver si Barbara le suit sur son voilier où sont cachés des documents. César est persuadé que Barbara est en danger, il l’enferme dans une pièce pour qu’elle ne se rende pas sur le bateau…

Samia ne compte pas céder au bad buzz. Pour elle, les médias se lasseront de savoir que son témoin est Abdel Fedala. Elle comprend cependant qui a fait fuiter l’information…

