« Secrets d’histoire » du 26 octobre 2020 : ce soir « Léonard de Vinci » (rediffusion)

« Secrets d’histoire » du 26 octobre 2020. Ce soir France 3 nous propose d’en savoir un peu plus sur « Léonard de Vinci » dans cadre d’un numéro exceptionnel de « Secrets d’histoire » baptisé « Léonard de Vinci : le génie sans frontières ».



« Secrets d’histoire » du 26 octobre 2020 : demandez le programme

Léonard de Vinci est la figure emblématique de la Renaissance. Il est tout à la fois un peintre virtuose et un ingénieur visionnaire, mais aussi un architecte, un botaniste, un anatomiste, un mathématicien et bien plus encore…

Mais l’image du vieux savant à la barbe de prophète, comme ses nombreux voiles de mystère, nous feraient oublier que Léonard de Vinci a d’abord été un fringuant et bouillonnant jeune homme au charme solaire, un homme de chair et de sang avec ses joies et ses peines. Animée par une quête obsessionnelle de perfection, sa vie a connu de nombreux rebondissements avant de trouver une issue glorieuse et la postérité la plus vibrante.

Alors que nous avons célébré l’an dernier les 500 ans de sa mort, Secrets d’Histoire et Stéphane Bern vous invitent à un voyage sur les traces de Léonard de Vinci : de sa jeunesse dans la Florence de la Renaissance à ses derrières années dans les majestueux châteaux de la Loire, en compagnie de son ami le roi François Ier, en passant par les somptueux édifices milanais. Grace à des images exclusives, comme celles de ses carnets originaux filmés pour la première fois, aux témoignages des plus éminents spécialistes et à des reconstitutions 3D, nous découvrirons ses chefs-d’œuvre éternels, tels que la célébrissime Joconde, ses codex énigmatiques, mais aussi tous les indices qui peuvent éclairer l’intimité de ce génie hors du commun.



Vidéo

Découvrez la bande-annonce vidéo de votre programme

🔴 𝗥𝗘𝗡𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘𝗢𝗡𝗔𝗥𝗗 | Ce lundi à 21h05 sur @France3tv, @bernstephane vous invite à partir sur les traces du plus grand génie de tous les temps : Léonard de Vinci ! 🇮🇹 👉 Un numéro exceptionnel à ne pas manquer ! pic.twitter.com/aBvhpe1KFB — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) October 21, 2020

Le saviez-vous ?

Diffusé une première fois en octobre 2019, ce numéro avait réuni 2.63 millions de passionnés d’histoire soit 12% de l’ensemble du public. Fera t-il aussi bien ce soir ?

