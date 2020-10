« L’amour est dans le pré » du 26 octobre 2020 : tentative de réconciliation ce soir sur M6

4.7 ( 15 )



« L’amour est dans le pré » du 26 octobre 2020. Suite des séjours à la ferme des prétendant(e)s de nos agriculteurs ce dès 21h05 sur M6 et sur 6PLAY pour le replay. Et après une séparation quelque peu brutale, Karine Le Marchand va tente de recoller les morceaux entre Eric et Claudine.



« L’amour est dans le pré » du 26 octobre 2020 : au programme ce soir

Dans ce 7e épisode, nos chers célibataires passent à la vitesse supérieure sur le chemin de la séduction en espérant ne pas se tromper. Après un début de séjour à observer leurs prétendantes, Jérôme et Jean-Claude entrevoient peu à peu celle avec laquelle ils se projettent. Philippe et Éric le chevrier essaient, eux, de chasser tant bien que mal leurs habitudes de célibataires endurcis. Quant à Florian, il accueille ses deux prétendantes plus souriant que jamais ! Entre récolte de carottes et incontournables balades en tracteur, nous allons enfin assister aux premiers rapprochements… frissons et émotions garantis !

Jérôme, maraîcher et céréalier, est un homme comblé puisque, depuis quelques heures, il partage sa vie avec ses prétendantes. Dans ces conditions, difficile pour lui de garder la tête froide puisqu’il a eu deux énormes coup de cœur. Notre agriculteur attend un signe ou un geste qui pourra l’aider à prendre sa décision entre les deux femmes, à moins que l’une d’elles ne prenne son destin en main…

Dans la Loire, Philippe, éleveur laitier de 53 ans, accueille sa prétendante. Pour cet émotif agriculteur, séduire une femme peut s’avérer stressant et perturbant. Sa prétendante va donc prendre les choses en main, à commencer par prendre les commandes de sa cuisine ! Cette nouvelle organisation va-t-elle lui convenir ? Ne sera-t-il pas désarçonné par tant de changements après ces années de célibat ?



Jean-Claude, céréalier sexagénaire, n’a rien perdu de son énergie et de sa bonne humeur. Depuis quelques jours, il apprend à connaître ses prétendantes Yolanda et Daneji, deux femmes qui n’ont rien en commun ! Entre l’exubérance de l’une et le calme de l’autre, qui va conquérir le cœur de notre agriculteur ? Jean-Claude va vite devoir faire un choix avant que cela ne dégénère entre les deux femmes !

Chez Éric le chevrier, rien ne va plus à cause de ses habitudes de vieux garçon ! Cet agriculteur des Deux-Sèvres a commis quelques impolitesses et Claudine est à deux doigts de prendre ses jambes à son cou ! Comment va-t-il faire pour arranger la situation ? Karine Le Marchand va devoir intervenir pour les rabibocher ; une grande première dans l’émission… Trouveront-ils un terrain d’entente ?

« Tu lui as dit "Je t’aime" » 😍📱

Après leur brutale séparation, Karine Le Marchand tente de recoller les morceaux entre Eric et Claudine

📺 #ADP lundi à 21.05 pic.twitter.com/7malQrU0sO — M6 (@M6) October 23, 2020

Florian, 37 ans, est éleveur bovin dans la Creuse. Malgré sa pudeur, ce courageux agriculteur est enfin prêt à ouvrir son cœur et souhaite plus que tout une vie à deux. Après avoir accueilli ses deux prétendantes, il a tout prévu pour les chouchouter et les mettre à l’aise. Loin du moment embarrassant du speed dating, Florian se montrera très vite taquin avec ses prétendantes pour leur plus grand bonheur…

De nouveau en tête des audiences ce soir ?

« L’amour est dans le pré » signe une bien belle saison, n’en déplaise à certains. La semaine dernière, le programme s’est de nouveau placé en tête des audiences de la soirée en réunissant 3.82 millions de romantiques soit 16.5 % du public présent devant son poste de télévision. Pour les amateurs de chiffres, sachez qu’il s’agissait là de la meilleure audience du programme depuis 2 ans avec comme toujours un gros carton sur cibles, notamment auprès du public jeune et féminin.

#audiences #ADP

🏆Meilleure audience depuis 2 ans

.@M6 leader 4+ / FRDA-50 / -50 ans 🚜3.8M° de téléspectateurs (pic d’audience à 4.2M°)

👩‍❤️‍👨17% auprès de l’ensemble du public

👩‍🌾22% auprès des FRDA-50

💟20% auprès des -50 ans 👏@KarineLMOff pic.twitter.com/sPo1JJ1K7C — M6Pro (@M6pro) October 20, 2020

« L’amour est dans le pré » est de retour ce soir sur M6 dès 21h05. Serez-vous aussi nombreux que la semaine dernière ?

