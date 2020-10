« Tous en cuisine » du 7 octobre : ingrédients et ustensiles pour les 2 recettes de Cyril Lignac ce soir

4.3 ( 7 )



« Tous en cuisine », ingrédients pour les recettes du mercredi 7 octobre 2020 – C’est une spéciale pois chiches que vous prépare Cyril Lignac ce mercredi soir dans son émission « Tous en cuisine ». En effet, le chef vous propose de cuisiner deux recettes salées : du houmous en entrée et des falafels en plat.



Et pour pouvoir cuisiner tout ça aujourd’hui en même temps que le chef et son invité, on vous propose dès maintenant de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles nécessaires pour réaliser ces deux recettes du jour.



« Tous en cuisine » du mercredi 7 octobre 2020 : ingrédients et ustensiles pour les deux recettes d’aujourd’hui

ENTRÉE : HOUMOUS

Les ingrédients pour 4 personnes



200g de pois chiches cuits

1/2 jus de citron jaune

150g de tahini

Les accompagnements :

2 œufs durs

1 oignon épluché et coupé en lamelles

Quelques cornichons

1 à 2 cuillères de pois chiches cuits

1 pincée de paprika en poudre

Quelques feuilles de persil haché

Pain pita

Sel fin

Les ustensiles

1 casserole + 1 spatule

1 mixeur + 1 maryse

PLAT : FALAFELS

Les ingrédients pour 4 personnes

350g de pois chiches secs trempés dans l’eau la veille et mis au frais

150g de fèves sèches trempées dans l’eau la veille et mises au frais

1 oignon épluché et coupé en morceaux

3 gousses d’ail épluchées et dégermées

1 cuil. à soupe de cumin en poudre

1 cuil. à café de cardamome en poudre

2 cuil. à soupe de farine de pois chiche (facultatif)

1 botte de persil lavée et effeuillée

½ botte de coriandre lavée et effeuillée

1 cuil. à soupe de bicarbonate de soude

1 petit bol de semoule pour couscous fine

Huile d’olive

Huile de friture

Sel fin

Sauce thina verte :

100g de pâte de tahini

50g de jus de citron jaune

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

¼ de botte de coriandre lavée et effeuillée

100g d’eau

90g d’huile d’olive

Les ustensiles

1 mixeur + 1 maryse + 1 cuillère à mouler les falafels

1 petit mixeur + 1 petit bol + 1 maryse

1 bain à friture + 1 araignée + 1 assiette avec un papier absorbant

Maintenant que vous avez la liste de tout ce qu’il vous faut, rendez-vous dès 18h40 sur M6 et 6Play pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

N’oubliez pas également que vous trouverez les recettes sur les compte Facebook et/ou Instragram de Cyril Lignac ou ceux de M6.

Le saviez-vous ?

