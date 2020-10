« Tous en cuisine » du 1er octobre : ingrédients et ustensiles pour les 2 recettes de Cyril Lignac ce soir

5 ( 4 )



« Tous en cuisine », ingrédients pour les recettes du jeudi 1er octobre 2020 – Vos enfants vont se régaler ce soir si vous cuisinez les deux recettes du jour de Cyril Lignac en direct dans son émission « Tous en cuisine ». En effet, le chef vous propose de cuisiner des fish’n chips en plat principal et un gâteau au chocolat en dessert !



Et pour pouvoir cuisiner tout ça ce jeudi soir, on vous propose dès maintenant de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles nécessaires pour réaliser ces deux recettes du jour.



« Tous en cuisine » du jeudi 1er octobre 2020 : ingrédients et ustensiles pour les deux recettes d’aujourd’hui

PLAT : FISH’N CHIPS

Les ingrédients pour 4 personnes



400g de poisson blanc coupé en bâtonnets de 8cm sur 2 cm de côté

125g de farine

45g de fécule de maïs

1 cuil. à café de fleur de sel

1 cuil. à café de levure chimique

25cl de bière mexicaine ou autre

3 pommes de terre épluchées

1 cuil. à café de paprika fumé

1 cuil. à soupe de mayonnaise

1 cuil. à café de purée de chipotle ou autre purée de piment fumé

½ jus de citron

4 quartiers de citron jaune

Huile végétale

Sel fin et piment d’Espelette

Les ustensiles

1 saladier avec des glaçons + 1 saladier pour aller dans ce saladier

1 fouet + 1 bol + 1 petit fouet ou 1 cuillère

1 mandoline + 1 saladier avec de l’eau + 1 torchon propre

2 assiettes avec 1 feuille de papier + 1 araignée

DESSERT : GÂTEAU AU CHOCOLAT

Les ingrédients pour 4 personnes

120g de beurre

90g de chocolat noir

4 blancs d’œufs

150g de sucre

50g de farine

Les ustensiles

1 casserole + 1 fouet

1 batteur à main + 1 fouet + 1 maryse

4 moules individuels

Maintenant que vous avez la liste de tout ce qu’il vous faut, rendez-vous dès 18h40 sur M6 et 6Play pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

N’oubliez pas également que vous trouverez les recettes sur les compte Facebook et/ou Instragram de Cyril Lignac ou ceux de M6.

Le saviez-vous ?

Inspiré des recettes de l’émission, le livre « Fait maison » est sorti. Il est disponible sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

