« Tous en cuisine » du 8 octobre : ingrédients et ustensiles pour les 2 recettes de Cyril Lignac ce soir

« Tous en cuisine » du 8 octobre 2020. Avant-dernier rendez-vous de la saison 2 de « Tous en cuisine » ce soir en direct dès 18h40 sur M6 ou sur 6Play pour le live connecté ou le replay.



Aujourd’hui deux recettes : TARTE FEUILLETÉE AUX CHAMPIGNONS DE PARIS et OMELETTE JAMBON FROMAGE.

« Tous en cuisine » du 8 octobre 2020 : ingrédients et ustensiles nécessaires

TARTE FEUILLETÉE AUX CHAMPIGNONS DE PARIS

Les ingrédients pour 4 personnes



1 pâte feuilletée

1 oignon épluché et ciselé

20g de beurre

400g de champignons de Paris lavés et coupés et hachés

500g de champignons petits et rosés lavés et coupés en fines lamelles de 3 mm

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

2 plaques à pâtisserie + 2 feuilles de papiers sulfurisé

1 cercle de XX cm + 1 spatule coudée

1 casserole + 1 spatule + 1 maryse

1 poêle + 1 spatule

OMELETTE JAMBON FROMAGE

Les ingrédients pour 4 personnes

12 œufs

5cl d’eau

2 tranches de jambon blanc coupées en cubes

100g de gruyère râpé

10g de beurre

Sel fin et poivre

Les ustensiles

1 saladier + 1 fourchette

1 poêle + 1 maryse

Pour savoir quoi faire de tout ça, rendez-vous dès 18h40 sur M6 et 6Play pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

N’oubliez pas également que vous trouverez les recettes sur les compte Facebook et/ou Instragram de Cyril Lignac ou ceux de M6.

Et dès lundi…

Et dès lundi c’est « Objectif Top Chef » qui prendra le relais chaque soir de la semaine avec le Chef Etchebest. Ce dernier a d’ailleurs un petit message pour vous…

À l'occasion de la nouvelle saison d'#ObjectifTopChef dès lundi à 18.40, le @Chef_Etchebest a tenu à vous partager ce message⬇️ https://t.co/0HJ1Bw69kZ — M6 (@M6) October 7, 2020

