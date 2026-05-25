« Mariés au premier regard » du 25 mai 2026 : ce qui vous attend ce soir dans l’épisode 14 sur M6 (extrait vidéo)

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« Mariés au premier regard » du 25 mai 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Perrine et Alexandre, Lucile et Alex, Mélanie et Antoine, ainsi qu’Estelle et Stéphane.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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« Mariés au premier regard » du 25 mai, au programme ce soir

Dans ce nouvel épisode de « Mariés au premier regard », les tensions vont atteindre leur paroxysme pour Perrine et Alexandre. Alors qu’Alexandre lui a préparé un dîner surprise entouré de ses proches, Perrine se braque complètement. Bouleversée, elle prend la fuite et va même jusqu’à l’insulter, au point de le faire culpabiliser. Alexandre s’en veut énormément… Plus tard, l’heure du bilan sonne pour le couple. Très ému, Alexandre avoue être profondément amoureux de Perrine et tous deux choisissent finalement de rester mariés. Mais après le bilan, un rebondissement inattendu pourrait bien tout remettre en question…

De leur côté, Lucile et Alex, ainsi que Mélanie et Antoine, arrivent à la fin de leur voyage de noces avec des sentiments bien différents. Si Lucile et Alex se projettent déjà dans l’avenir, Antoine préfère rester prudent avec Mélanie. Il lui confie avoir envie de la revoir, mais sans précipiter les choses. Quant à Mélanie, terrorisée par l’avion, elle décide de rentrer seule dès l’aube… en voiture et en bateau !



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Enfin, Estelle laisse déjà apparaître une certaine jalousie envers Stéphane. Passionné de danse, ce dernier ne cache pas son envie de continuer à pratiquer, même avec d’autres partenaires féminines. Une idée qu’Estelle supporte difficilement… et sa jalousie ne plaît pas du tout à Stéphane.

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 10

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo