Un si grand soleil : Manon s’en va, Florent doute de Claire, ce qui vous attend mercredi 14 octobre (épisode n°502 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? On peut déjà vous dire que dans l’épisode 502 du mercredi 14 octobre, Manon va finalement être sur le point de quitter Montpellier.



En effet, Alice et Julien finissent par accepter qu’elle parte finir son année de terminale au lycée de Lausanne, en Suisse.



C’est Julien, qui après avoir appris par Guilhem que Manon est venu le voir pour faire une demande d’émancipation, prend le temps d’écouter sa fille. Manon lui explique vouloir prendre un nouveau départ ailleurs car elle a vécu trop de choses horribles ces derniers mois… Julien la comprend et finir par réussir à convaincre Alice.

De son côté, Florent doute de Claire et de son amitié avec Myriam. Loin d’imaginer qu’elles cambriolent des villas et qu’elles repèrent même le lieu de leur prochain cambriolage, Florent pense que Myriam est l’alibi de Claire pour le tromper et retrouver un amant !



Rendez-vous mercredi 14 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

