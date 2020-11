Audiences TV prime 11 novembre : France – Finlande en tête (M6), « Grey’s Anatomy » en hausse

4.9 ( 12 )



Audiences TV prime 11 novembre 2020. Même si les Bleus de Didier Deschamps n’ont pas brillé sur le terrain, ils ont remporté une victoire, celle de l’audimat. Le match France – Finlande s’est en effet imposé en tête des audiences de la première partie de soirée en réunissant hier 4.52 millions de supporters soit 19% du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime 11 novembre 2020 : autres chiffres

En mode rediffusion sur France 2 le film « Avis de mistral » avec Jean Reno a de son côté convaincu 3.39 millions de cinéphiles pour 14 % de part de marché.



On retrouve ensuite TF1 et la suite de la saison 16 de « Grey’s Anatomy » dont les deux épisodes du jour ont pu compter sur 3.2 millions d’inconditionnels soit 13.3% des téléspectateurs et jusqu’à 3.4 millions de téléspectateurs pour le premier épisode. TF1 était leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 31% de pda sur cette cible.

#Audiences @TF1 📌 #GreysAnatomy large leader sur les FRDA-50a hier soir avec 31% de pda en moyenne (et 3.4M de tvsp pour le 1er épisode). Mercredi prochain, final de la saison @TF1.

Et toujours le replay @MYTF1 pic.twitter.com/XNhmB772e1 — TF1 Pro (@TF1Pro) November 12, 2020

Sur France 3 le magazine « Des racines et des ailes » nous proposait un numéro inédit intitulé : « Entre Tarn et Garonne, depuis Albi ». Un beau voyage, de belles images et 2.27 millions de fidèles au rendez-vous (pda 9.7%)

Et comme toujours la 7ème compagnie est au top ! Hier soir sur TMC énième rediffusion du film « La 7e Compagnie au clair de lune » vu ou revu par 1.60 millions de cinéphiles (pda 6.7%)/

