Audiences TV access 9 novembre 2020 : Nagui en forme, records pour « Objectif Top Chef » et « PBLV »

Audiences TV access 9 novembre 2020. Après les audiences du prime, voici celles de l’access pour ce lundi 9 novembre 2020. Avant de revenir sur les chiffres, notez que, juste avant, le feuilleton « Ici tout commence » a confirmé son succès (VOIR ICI).



Et avant 20 heures c’est toujours Nagui et son jeu « N’oubliez pas les paroles » qui domine. 4.34 millions de téléspectateurs pour la suite des masters et 18.1% de part de marché.

Le 19.20 national de France 3 est juste derrière. Hier soir il a informé 3.91 millions de Français pour 15.9% de part d’audience.



On retrouve ensuite le feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». L’épisode du jour a rassemblé 3.67 millions de téléspectateurs soit 15.6% de part d’audience moyenne.

Quant à l’émission de M6 « Objectif Top Chef », elle a fait saliver hier soir 2.89 millions de gourmands (10.5% de pda). Et c’est la meilleure audience depuis 4 ans avec une place de leader sur les cibles commerciales.

Audiences TV access 9 novembre 2020 : autres chiffres

Les talks

Du côté des talks « Quotidien » reste un solide leader alors que « TPMP » réalise une belle performance.

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 1.39 million de téléspectateurs (pda 5.5%)

✔️ Deuxième partie : 2.17 million de téléspectateurs (pda 8.1%)

« TPMP » (C8)

✔️ Première partie : 696.000 téléspectateurs (pda 2.6%)

✔️ Deuxième partie : 1.20 million de téléspectateurs (pda 4.6%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.66 million de téléspectateurs (pda 7.2%)

✔️ C à vous, la suite : 542.000 téléspectateurs (pda 2%)

Après 20 heures, hors JT

Du côté des fictions quotidiennes

✔️ Les « Scènes de ménages » de M6 sont toujours en très grande forme avec 4.67 millions de fidèles pour 17.4% de part de marché.

✔️ Le retour de « Un si grand soleil » a pu compter hier soir sur 3.90 millions de fans soit 14.9% de l’ensemble du public.

✔️ Sur France 3 « Plus Belle la vie » s’offre un record cette saison avec 3.09 millions de fidèles et 11.3% de part de marché. C’est au moment où il se murmure que la série est en danger que les fans se réveillent…

Télé-réalité

Enfin du côté de la télé-réalité, ça va bien pour « Les Marseillais vs le reste du monde » sur W9, qui ont réuni 831.000 inconditionnels (pda 3.1%).

Belle performance également pour « 10 couples parfaits » sur TFX avec 440.000 téléspectateurs (pda 1.9%).

