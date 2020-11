Plus belle la vie : ce soir, Bertrand vient voir Luna (résumé + vidéo épisode 4146 PBLV du 9 novembre 2020)

4 ( 3 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4146 du lundi 9 novembre 2020 – La semaine commence avec le retour d’un personnage ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, après plusieurs mois d’absence, Bertrand fait son grand retour ! Il débarque chez Luna pour l’inviter à boire un verre…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : découvrez le secret de Mazelle, une demande en mariage (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4146

Mazelle observe Mouss qui se dirige vers la cité pour rejoindre ses amis. Au même moment, Claire et Monique arrivent devant la bande de jeunes qui traine. Monique les prend en grippe sur le trafic de drogue qu’ils font juste en bas de chez elle. Un conflit éclate entre la bande et l’amie de Claire qui les menace d’appeler la police. De son côté, Mila demande à Mouss de regagner sa chambre maintenant qu’elle est libre.

Bertrand se lance et invite Luna à prendre un verre…



Annonces





Yolande et Jocelyn suivent leur bucket list mais Patrick et Babeth s’aperçoivent très vite qu’ils ne sont pas en thalasso mais à côté de Saint Tropez. Ils décident de s’y rendre. L’amour de Jocelyn et Yolande déteint sur Babeth et Patrick qui veulent passer plus de temps en amoureux eux aussi…

Malgré les fleurs qu’il lui envoie, Laetitia refuse de voir Valentin. Elle ne veut pas se faire acheter. Mirta s’occupe de recadrer le milliardaire…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4146 du 9 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés