Audiences TV prime 9 novembre : « L’amour est dans le pré » leader devant « De Gaulle : l’éclat et le secret », « Star Wars » au top !

4.9 ( 7 )



Annonces





Audiences TV prime 9 novembre 2020. Hier soir France 2 proposait le final de sa mini-série évènement « De Gaulle : l’éclat et le secret » qui avait réalisé une très belle performance une semaine plus tôt. De son côté TF1 misait sur sa fiction inédite « Au-dessus des nuages » avec Alice Taglioni. Quant à M6 elle poursuivait la diffusion de son émission de dating à succès « L’amour est dans le pré ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et la première place revient à M6 et son émission « L’amour est dans le pré ». La suite des séjours à la ferme et les premiers choix de nos agriculteurs ont convaincu 3.73 millions de romantiques soit 16.7 % des téléspectateurs.

Encore une fois excellentes performances sur cibles avec près de 24% de part d’audience auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et plus généralement sur le public de moins de 50 ans.

Audiences télé prime 9 novembre 2020 : autres chaînes, autres chiffres

De son côté France 2 proposait les 3 derniers épisodes de la mini-série « De Gaulle : l’éclat et le secret » portée par Samuel Labarthe. Les deux premiers épisodes – sur une soirée qui en comptait 3 – ont réuni 3.51 millions de personnes pour 15.3% de part de marché.

Inspirée d’une histoire vraie, l’unitaire « Au-dessus des nuages » admirablement porté par Alice Taglioni a ému sur TF1 3.09 millions de Français soit 13.5 % du public présent devant son poste de télévision.

Soirée plus difficile pour les autres chaînes. France 3 est à un peu à la peine avec la rediffusion du film « Une famille à louer » vu ou revu par 1.96 millions de cinéphiles (pda 8.3%).

Sur TMC le succès de la saga « Star Wars » se poursuit. Hier soir l’épisode 2, à savoir « L’attaque des clones », a pu compter sur 1.26 million d’inconditionnels (pda 6.8%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés