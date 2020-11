« Avis de mistral » avec Jean Reno : en mode rediffusion ce soir sur France 2

4.6 ( 13 )



Annonces





« Avis de mistral » de Rose Bosch est en mode rediffusion ce soir sur France 2. Lors de sa dernière diffusion en prime, c’était en septembre 2018, cette comédie romantique avait convaincu 2.62 millions de personnes pour 11.8% de part de marché. Notez que le film a depuis été rediffusé. C’était notamment le cas le 25 mars dernier dans l’après-midi alors que la France était en plein confinement.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 ou depuis tous vos appareils connecté sur France.TV et sa fonction direct.

« Avis de mistral » : résumé, histoire, synopsis

Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de naissance, partent en vacances en Provence chez leur grand-père, Paul « Oliveron », qu’ils n’ont jamais rencontré à cause d’une brouille familiale. Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père a annoncé la veille qu’il quittait la maison. En moins de 24 heures, c’est le clash des générations, entre les ados et un grand-père qu’ils croient psychorigide. A tort. Car le passé turbulent de Paul va ressurgir et les Seventies vont débarquer au fin fond des Alpilles. Pendant cet été tourmenté, les deux générations vont être transformées l’une par l’autre.

Casting

Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet, Hugo Dessioux, Lukas Pelissier, Tom Lee, Hugues Aufray, Charlotte de Turckheim, Jean-Michel Noirey, Franck Crouzet, etc…



Annonces





Le saviez-vous ?

– Il s’agit de la deuxième collaboration de Jean Reno avec Rose Bosch, après La Rafle en 2010.

– Au Québec ce film a eu pour titre « Un été en Provence », le mistral n’étant pas forcément évocateur pour le public de cette belle province.

– Hugues Aufray apparaît pour la première fois sur grand écran dans le rôle d’Élie, le vieux hippie. L’auteur, compositeur et interprète français avait pourtant décroché un rôle dans le film « La Vérité » d’Henri-Georges Clouzot sorti en 1960. Mais le projet fut avorté.

« Avis de mistral » avec Jean Reno : la bande-annonce

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés