Audiences TV prime 16 novembre 2020 : « Bodyguard » leader devant « L’amour est dans le pré »

Audiences TV prime 16 novembre 2020. Qui a remporté la bataille des audiences de lundi soir ? « L’amour est dans le pré » comme la semaine dernière ? « Coup de foudre à Bangkok » sur TF1 ? ou « Bodyguard » la nouvelle mini-série de France 2 ? On fait le point sur les principaux chiffres…



Et bien c’est « Bodyguard », la nouvelle mini-série de France 2 qui a pris la première place. Elle a suscité la curiosité de 3.98 millions de Français soit 17.5 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant la petite lucarne. C’est le premier épisode qui a été le plus suivi avec 4.21 millions de téléspectateurs.

Audiences TV prime 16 novembre 2020

Les aventures amoureuses des agriculteurs de « L’amour est dans le pré » ont encore fait le plein. Verdict : 3.77 millions de romantiques soit 16.8% du public présent devant son poste de télévision. Et un nouveau carton sur toutes les cibles dites commerciales avec notamment 24% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Bref, et n’en déplaise certains, le succès se confirme chaque semaine un peu plus.

De son côté TF1 misait sur « Coup de foudre à Bangkok » avec Blandine Bellavoir et Loup-Denis Elion. Unitaire de la collection « Coup de foudre à… » il a convaincu 3.26 millions de personnes soit 14.5% des téléspectateurs.

France 3 proposait de son côté « De Gaulle bâtisseur » un passionnant documentaire de Camille Juza sur les trente années de reconstruction de la France au lendemain de la 2e guerre mondiale. Et ce sont 1.32 million de passionnés d’histoire qui ont répondu à l’appel (pda 5.5%).

France 5 complète le top 5 avec la rediffusion d’un film culte du cinéma français « L’aventure, c’est l’aventure » de Claude Lelouch. Porté par Lino Ventura et Jacques Brel, il affiche 1.31 million de cinéphiles soit 5.5% de part d’audience.

Quant à l’épisode 3 de « Star Wars » sur TMC, il a pu compter sur 1.10 million d’inconditionnels et 5.6% de part de marché.

