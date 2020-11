« Une famille à louer » ce soir sur France 3 (rediffusion)

5 ( 7 )



« Une famille à louer » de Jean-Pierre Améris, et avec Benoît Poelvoorde et Virginie Efira dans les rôles principaux, est en mode rediffusion ce soir sur France 3. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming via France.Tv (site et/ou application) via sa fonction DIRECT.



« Une famille à louer » : histoire, résumé, synopsis

Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul, il s’ennuie profondément et finit par conclure que ce dont il a besoin, c’est d’une famille ! Violette, quadragénaire pleine de peps, est menacée d’expulsion et a peur de perdre la garde de ses deux enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout honneur pour louer sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire…

Le saviez-vous ?

– Avant ce film Benoît Poelvoorde et Virginie Efira s’étaient déjà donnés la réplique dans le comédie d’Anne Fontaine « Mon pire cauchemar ».

– Audience : lors de sa première diffusion, c’était en mai 2019 sur la même chaîne, le film avait plutôt bien fonctionné avec 2.49 millions de téléspectateurs pour 11.1% de pda.



– Box-office : malgré d’indéniables qualités, cette fort sympathique comédie s’est contentée de 744 604 entrées lors de sa sortie en salles.

Une famille à louer : vidéo

Histoire de vous donner l’envie, voici la bande-annonce officielle du film

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3.

