Plus belle la vie : ce soir, Mouss en garde à vue (résumé + vidéo épisode 4148 PBLV du 11 novembre 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4148 du mercredi 11 novembre 2020 – Pas de jour férié pour votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Ce soir, la journée tourne mal pour Mouss puisqu’à cause de Mazelle qui a réussi à le faire accuser du meurtre de Monique, il est placé en garde à vue !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4148

Un témoignage anonyme donne la piste d’une personne handicapée qui dealerait à la cité. La police perquisitionne chez Mouss et tombent sur une arme et de la drogue. Mouss clame son innocence en vain. Pour Mila il s’agit d’une erreur et la police devrait vite s’en rendre compte. Au commissariat, Mazelle assite à la réussite de son plan, sans que Mouss ne le voit et ne le reconnaisse. Mila vient défendre coute que coute Mouss quand Claire arrive en tant que témoin de la scène et le reconnait…



Sur un pari, Yolande rentre dans l’eau avec son sac …et la puce GPS qui avait servi à les tracer. Babeth s’aperçoit que ses parents n’ont pas remis le dossier d’inscription au centre médicalisé de Jocelyn. Elle comprend le pire quand Victoire lui dit avoir vu Jocelyn tourner autour des barbituriques à l’hôpital…

Noé ne veut pas aller au lycée aujourd’hui. Manon l’a ridiculisé. Lola veut prendre la défense de Noé mais l’enfonce encore plus…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4148 du 11 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

