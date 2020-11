« Grey’s Anatomy » du 18 novembre 2020 : c’est le final de la saison 16 ce soir sur TF1 (spoilers)

4.6 ( 10 )



Annonces





« Grey’s Anatomy » du 18 novembre 2020. Et c’est déjà l’heure du final de la saison 16 de « Grey’s Anatomy ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours pour les deux derniers épisodes.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Au programme de cette ultime soirée les épisodes « En chantant » et « Sourire à vie ».

« Grey’s Anatomy » du 18 novembre 2020 : final avec les deux derniers épisodes de la saison 16

« En chantant » : Une patiente d’Owen et de Link se réveille après une opération et ne s’exprime qu’en chantant. Teddy aide Koracick à encaisser le choc quand son ex-femme, qu’il ne voyait plus, vient à l’hôpital lui demander de l’aide.



Annonces





« Sourire à vie » : Link tente de persuader Amelia de lever le pied à la fin de sa grossesse. Hayes pose une question surprenante à Meredith. Owen fait une découverte choquante…

Et juste après

Juste après suite de la saison 3 de « Grey’s Anatomy : Station 19 ». Rendez-vous dès 22h50 avec les épisodes « Emporté par le vent » et « Quelqu’un de bien ».



Annonces



Annonces



Annonces





« Emporté par le vent » : Vic demande aux membres de l’équipe de poser pour un calendrier destiné à une bonne cause. Emmett fait un aveu à Ben et Sullivan dévoile à Andy une facette plus tendre.

« Quelqu’un de bien » : Andy et Jack luttent pour sauver des personnes piégées dans un bowling. Ben affronte Sullivan au sujet de son problème de drogue. La mère de Maya vient lui rendre visite.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés