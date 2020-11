« Pièces à conviction » du 18 novembre : ce soir sur France 3 « Covid-19 : que se passe-t-il vraiment dans les Ehpad ? »

4.6 ( 10 )



« Pièces à conviction » du 18 novembre 2020. Ce soir dès 21h05 sur France 3 mais aussi sur France.Tv retrouvez une soirée spéciale de « Pièces à conviction ». Une grande enquête suivie d’un débat animé par Virna Sacchi.



« Pièces à conviction » du 18 novembre 2020 : sommaire et reportages

Covid-19 : que se passe-t-il vraiment dans les Ehpad ?

Catherine voudrait comprendre pourquoi Georges, son père, est mort du Covid dans son Ehpad. Olivia se demande comment Hermine, sa grand-mère, l’a attrapé. Nathalie cherche à savoir dans quelles conditions est morte Georgette, sa mère.

Plus de 15 000 résidents d’Ehpad sont morts de la covid-19 entre février et juillet 2020. C’est presque une victime sur deux de la pandémie pendant cette période. Dans de nombreux établissements, l’irruption du virus a tourné à l’hécatombe : 20 morts à Buzançais dans l’Indre, 27 morts à Cornimont dans les Vosges, 40 décès à Mougins dans les Alpes-Maritimes… L’épidémie a frappé sans distinction : Ehpad publics et ceux appartenant à de grands groupes privés ont été touchés de plein fouet.



L’enquête de « Pièces à conviction » révèle que pendant le confinement, au printemps dernier, l’ensemble de la prise en charge des résidents d’Ehpad pose question. La plupart des Ehpad n’ont pas été équipés en masques de protection avant la fin mars. Les tests ont longtemps été limités à trois par maison de retraite. Certains établissements ont même placé des résidents dans une unité covid sans même les tester au préalable.

Alors que leur état se dégradait, un certain nombre de malades ont été tardivement pris en charge par les services de secours débordés. À leur arrivée à l’hôpital, certains malades âgés n’ont pas été admis en soins intensifs car ils n’étaient pas prioritaires. Plusieurs médecins le confirment : il y a bien eu un tri des entrants à l’hôpital au détriment des pensionnaires des Ehpad.

Certains établissements se sont murés dans le silence. Des familles sont restées plusieurs jours dans l’angoisse, sans nouvelles de leur proche, et sans aucune information sur leur état de santé.

Pourtant, partout en France, des soignants se sont battus pour trouver des solutions. Jusqu’à se confiner pendant plusieurs semaines avec leurs résidents pour éviter de faire entrer le virus dans leurs établissements.

Xavier Deleu et Julie Pichot ont enquêté pendant six mois. Ils ont filmé dans plusieurs établissements, ont rencontré les familles et des soignants en Ehpad. Ils ont interrogé des médecins hospitaliers et remonté la chaîne des responsabilités jusqu’aux Agences régionales de santé et au ministère de la Santé.

Alors que la pandémie de covid-19 reprend de plus belle, les Ehpad sont-ils enfin prêts à faire face ? Pour en savoir un peu plus, rendez-vous ce soir dès 21hO5 sur France 3 dans « Pièces à conviction ».

Et juste après…

Le débat : « Comment mieux protéger nos aînés face à l’épidémie ? »

L’enquête sera suivie en deuxième partie de soirée d’un débat de 52’ animé par Virna Sacchi.

En présence de familles de résidents d’Ehpad, de représentants de l’Etat et d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), un débat pour aller plus loin et montrer quelles solutions existent afin d’améliorer la prise en charge des personnes âgées.

Et avec pour invités :

Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée à l’Autonomie

Christophe Prudhomme, Médecin urgentiste du SAMU 93, porte-parole de l’association des Médecins urgentistes (AMUF)

Anne-Sophie Pelletier, Députée européenne LFI, ancienne aide-soignante en Ehpad

Pascal Champvert, Président de l’association des Directeurs au service des personnes âgées (AD-PA)

« Covid-19 : que se passe-t-il vraiment dans les Ehpad ? », une soirée spéciale présentée par Virna Sacchi, préparée par Marie de La Chaume et Jean-François Gringoire, et réalisée par Olivier d’Angély. Ce soir sur France 3.

