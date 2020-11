Ici tout commence : Guillaume a un grave accident, Teyssier viré, ce qui vous attend vendredi 27 novembre (épisode n°20 en avance)

5 ( 3 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La fin de la semaine approche et vous avez peut être déjà hâte de savoir ce qui vous attend demain dans votre feuilleton « Ici tout commence ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 20 du vendredi 27 novembre, Guillaume va être victime d’un grave accident de voiture !



Sous le choc du secret qu’il a découvert, Guillaume dit à Clotilde qu’elle a foutu sa vie en l’air et il décide d’aller dire la vérité à Jérémy sur le champs.



Mais sur la route, Guillaume est bouleversé… Il rédige un sms à Jérémy tout en conduisant et c’est le drame : il est victime d’un grave accident de voiture !

Jérémy est inquiet de ne pas avoir de nouvelles de son père, qui ne répond pas au téléphone… Clotilde s’inquiète aussi et elle finit par recevoir un appel pour la prévenir que Guillaume a eu un accident et qu’il est dans le coma.



De son côté, Teyssier avoue tout à la police, même s’il ne se sent toujours pas responsable de la mort d’Amandine. Auguste ne le comprend plus et il lui annonce qu’il est viré ! Avant de quitter l’institut, Teyssier recommande Noémie comme nouveau chef pâtissier. Antoine et Auguste sont d’accord, ils proposent le poste à Noémie, qui accepte.

Rendez-vous vendredi 27 novembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

