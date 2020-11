Ici tout commence : Noémie est-elle morte ? Ce qui vous attend lundi 9 novembre (épisode n°6 en avance)

4.5 ( 8 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Noémie est-elle morte dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Alors que le week-end commence, si vous ne voulez pas attendre jusqu’à lundi et que vous voulez savoir ce qui vous attend, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 6 du lundi 9 novembre, Noémie a disparu et une enquête de police commence…



Maxime est interrogé, tout comme le chef Teyssier, qui est persuadé que la jeune femme a survécu.



Maxime pense le contraire et culpabilise : il pense que Noémie est morte par sa faute. Enzo lui rappelle que c’est à Teyssier qu’elle avait demandé de venir, c’est lui qui aurait du tout enclencher… La police enquête pour déterminer si Noémie est vivante ou si quelqu’un a déplacé son corps.

De son côté, Auguste demande à Antoine de ne pas dire la vérité. Il lui dit d’annoncer que Noémie a simplement démissionné de son poste à l’institut ! Mais le corbeau envoie des sms à tout le monde pour leur donner rendez-vous sur les réseaux sociaux et dire la vérité sur Noémie ! Auguste refuse qu’Antoine prévienne la police…



A 17h sur les réseaux sociaux, le corbeau met en ligne une message vidéo de Noémie, qui accuse le chef Teyssier de l’avoir poussée au suicide…

Rendez-vous lundi 9 novembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

