Plus belle la vie en avance : les adieux de Jocelyn (vidéo PBLV épisode n°4150)

Jocelyn ne s’est pas résigné à accepter d’aller finir ses jours dans un établissement spécialisé dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. Et alors qu’avec Yolande ils ont prévu d’en finir ensemble, vendredi prochain Babeth et Patrick ont compris et les cherchent partout…



Babeth est désespérée et culpabilise de n’avoir rien vu quand elle reçoit un message vidéo de son père…



Jocelyn lui explique qu’au moment où elle verra cette vidéo, il sera parti… Il lui fait ses adieux et lui dit où les retrouver avec Yolande. Babeth et Patrick foncent…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4150 de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



EXCLU Plus belle la vie : un retour très surprenant, un mort chez les Nebout (infos PBLV) en cliquant ICI

