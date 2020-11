« Le meilleur pâtissier » du 18 novembre : qui sera éliminé ce soir de la spéciale Alsace ?

4.9 ( 10 )



Annonces





« Le meilleur pâtissier » du 18 novembre 2020. Déjà le 7ème numéro de la nouvelle saison du « Meilleur pâtissier » sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi sur 6play en live puis en replay.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Ce soir, direction l’Alsace pour une escapade pleine de gourmandises au pays du bretzel ! Pour cette 7e semaine de concours, nos 8 pâtissiers encore en lice partent en virée dans l’une des plus belles régions de France !

« Le meilleur pâtissier » du 18 novembre 2020 : épreuves et recettes de ce soir

Le défi de Cyril : Le mannele

Nos pâtissiers amateurs ont 2 heures pour transformer le mannele, ce petit biscuit alsacien qu’on offre pour célébrer la Saint-Nicolas, en un véritable gâteau pâtissier à leur effigie. À eux de rivaliser de gourmandise et d’imagination pour réaliser le plus fidèle des autoportraits en gâteau, sans oublier d’y intégrer les épices typiques de cette spécialité alsacienne !

L’épreuve technique de Mercotte : Le storichenescht

Pour cette 2e étape de leur escapade alsacienne, Mercotte va demander à nos pâtissiers amateurs de réaliser LE symbole par excellence de l’Alsace : un gâteau nid de cigogne ! Le storichenescht est composé de 3 étages de biscuit à la bière, garni d’une crème à l’eau-de-vie, et d’une compotée de quetsches. Ce gâteau requiert une grande maîtrise technique pour parvenir à réaliser le délicat nid en caramel abritant des œufs de cigogne en chocolat tempéré.



Annonces





Enfin, dans l’épreuve créative, nos 8 pâtissiers vont devoir mettre à profit leur créativité pour mettre à l’honneur l’Alsace ! Maison à colombages, bretzel, chope de bière… à eux de réaliser un gâteau gourmand inspiré du patrimoine alsacien.

Pour cette épreuve, une surprise de taille attend nos pâtissiers amateurs ! Ils pourront compter sur la présence exceptionnelle du chef Pierre Hermé, Meilleur Pâtissier du Monde 2016 et natif de Colmar, pour juger leurs créations ! À eux de faire honneur à l’un des plus célèbres chefs alsaciens dont les macarons et autres merveilleuses créations ont fait le tour du monde et façonné son inégalable renommée !

Alors, qui décrochera le tant convoité tablier bleu et qui devra malheureusement quitter le concours ? Qui est le prochain éliminé du « Meilleur pâtissier » ? Pour le savoir rendez-vous ce soir sur M6 et 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés