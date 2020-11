« Trois hommes à abattre » avec Alain Delon : cet après-midi sur France 3

4.9 ( 9 )

« Trois hommes à abattre », de et avec Jacques Deray et Alain Delon, c’est cet après-midi sur France 3. En effet, et dans le contexte de confinement, France Télévisions se mobilise et transforme ses programmes de fin de semaine pour permettre aux Français de se divertir et de se cultiver. Et le dimanche, c’est la journée du cinéma.



Ainsi à partir de 13h30 sera proposé tous les dimanches un classique du cinéma français. Aujourd’hui « Trois hommes à abattre » de Jacques Deray

« Trois hommes à abattre » : histoire, résumé, synopsis

Michel Gerfaut (Alain Delon) vient au secours d’un homme blessé par balles gisant sur le bord de la route : considéré comme témoin gênant, il est pris pour cible par les tueurs. Mais Gerfaut, joueur de poker professionnel au passé riche d’expériences, ne se laissera pas abattre aussi facilement que l’organisation aurait pu le prévoir.

Casting

Au casting Jacques Deray avec Alain Delon, Dalila Di Lazzaro, Michel Auclair, Pascale Roberts ou bien encore Lyne Chardonnet.



« Trois hommes à abattre » : la bande-annonce

Voici quelques images de votre film…

Pour suivre ce film rendez-vous dès cet après-midi à 13h30 sur France 3 et sur France.TV depuis tous les appareils connectés (fonction direct).

➭ ➭ Du cinéma aussi sur France 2 dès 15h10. Cliquez ICI pour en savoir plus

