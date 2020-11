Plus belle la vie : ce soir, Thomas trouve l’arme du crime (résumé + vidéo épisode 4143 PBLV du 4 novembre 2020)

5 ( 4 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4143 du mercredi 4 novembre 2020 – Ce soir, c’est une terrible découverte que va faire Thomas dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, derrière le comptoir du bar, bien caché, il va découvrir l’arme du crime ainsi qu’un blouson de Roland tâché de sang !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4143

Roland cache la vérité à Thomas et lui raconte un bobard lié à sa présence sur la scène de crime. L’enquête est au point mort et Noé ne balance pas Kilian auprès d’Éric. Roland rassure Sophie, il est persuadé que Kilian n’y est pour rien mais elle doute. Elle veut en savoir plus mais pour son bien, Roland ne veut rien lui dire. Thomas est intrigué et pénètre dans le bar et trouve l’arme dans la cache et fait une découverte. Il confronte l’intéressé…



Les constantes de Jocelyn sont bonnes. Il sort en douce de sa chambre d’hôpital pour piquer des médocs et manque de se faire griller par Victoire. Il arrive à voler un médicament euthanasiant. Yolande et Jocelyn ont désormais leur destin entre les mains…

Mirta parle à Valentin de la situation de Laetitia. Plus tard, Kevin apprend à sa mère qu’un mystérieux mécène finance le logement et la vie Londonienne de Tom…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4143 du 4 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

