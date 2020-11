4.9 ( 9 )

« Un si grand soleil » déprogrammé. Comme nous vous l’avons annoncé durant le week-end, votre feuilleton « Un si grand soleil » fait l’objet d’une déprogrammation ce soir pour cause d’interview exclusive de l’ancien président américain, Barack Obama.



« Un si grand soleil » déprogrammé ce soir : à quand le rattrapage ?

Et la question que vous vous posez forcément est : « Quand cet épisode sera t-il rattrapé ? ». Et bien pour l’instant aucune communication officielle de la part de France 2.

Si la coutume veut que la chaîne se rattrape généralement le samedi soir, le problème c’est que le retard devient conséquent. Avec l’entrée en vigueur du deuxième confinement, la chaîne avait choisi dans un premier temps de déprogrammer la série avant de revenir sur sa décision quelques jours plus tard.

Et le hic c’est qu’aujourd’hui pas moins de 9 épisodes manquent à l’appel ! Un rattrapage est donc plus que jamais nécessaire mais personne ne sait pour l’instant comment France 2 compte rattraper tout ce retard.



On vous tient bien sûr au courant dès que nous en saurons un peu plus. D’ici retrouvez-là « Un si grand soleil » en replay sur France.TV et avant-première sur SALTO, la nouvelle plateforme de streaming par abonnement, fruit d’un partenariat entre TF1, M6 et France Télévisions.

