Audiences TV prime 29 décembre 2020 : « Capitaine Marleau » leader, « Lego Masters » en baisse mais puissant sur cibles

Audiences TV prime 29 décembre 2020. La semaine dernière, et un peu à la surprise générale il faut bien le dire, « Lego Masters » s’imposait en tête des audiences de la première partie de soirée avec 4.05 millions de curieux et 17.2% de part de marché. Oui mais une semaine plus tard, qu’en est-il ?



Et bien le succès s’est confirmé même si les performances sont orientées à la baisse. Mais il est difficile de comparer les chiffres, le jour de diffusion n’étant pas le même. La semaine dernière la première avait été diffusée mercredi sans la concurrence de la « Capitaine Marleau » de France 3.

Audiences TV prime 29 décembre 2020 : le TOP 5

Car c’est bien France 3 qui s’impose avec un épisode en rediffusion de « Capitaine Marleau ». Hier soir « Grand huit » avec JoeyStarr. Verdict : 4.52 millions de fidèles soit 18.5% des téléspectateurs.



Le deuxième numéro de « Lego Masters » n’a pas démérité, bien au contraire. 3.73 millions de téléspectateurs pour 16.4% de part de marché mais d’excellentes performances sur le public jeune (-50 ans) et les femmes responsables des achats.

🏆[AUDIENCES] 📈Nouveau CARTON D’AUDIENCE pour #LegoMasters 🎁 3,7 M de tvsp

👏🏻 PIC à 4,5M

🧱 16,4% 4+

🧱 30% FRDA-50

🧱 35% -50 🏆@M6 LEADER FRDA -50 et -50 🏆Record depuis 8 ans auprès des-50 🏆Programme le plus puissant de la journée 👏🏻 Bravo @eric_antoine et les équipes pic.twitter.com/hdXCzT19JC — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) December 30, 2020

TF1 complète le podium avec une énième rediffusion du film « Débarquement immédiat » avec Ary Abittan et Medi Sadoun. Le film a de nouveau amusé 3.35 millions de personnes (pda 14%).

Sur France 2 la pièce de théâtre « Une heure de tranquillité » avec François Berléand et Isabelle Gélinas a pour sa part réuni 2.35 millions de personnes soit 9.8% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mardi devant la petite lucarne.

France 5 complète le top 5 avec la rediffusion d’un numéro de « Rendez-vous en terre inconnue ». Hier soir le périple d’Estelle Lefébure chez les Samburu a convaincu 1.18 million de Français (4.8% de pda).

