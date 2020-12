Plus belle la vie : ce soir, Stan quitte Sabrina (résumé + vidéo épisode 4183 PBLV du 30 décembre 2020)

5 ( 2 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4183 du mercredi 30 décembre 2020 – C’est la fin du cauchemar pour Mouss ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, après plusieurs semaines de machination, Mazelle a fini par avouer et ce soir, Xavier Revel lave Mouss de tout soupçon lors d’une conférence de presse !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Samia disparait, un nouveau commissaire, Léa prend une décision (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4183

Boher se confie à Léa : il sent bien que Samia ressent la même chose que lui. Cette dernière ne peut pas épouser Hadrien avec ses doutes. De son côté, Patrick a établi le plan pour faire tomber Pavel pendant le mariage. Ils seront tous en tenue de cérémonie, habillés en invités lambdas. C’est Boher qui accompagne Samia chercher sa robe de mariée. Ils jouent au faux couple face à la vendeuse, mais Boher est obligé de s’éclipser…



À la suite des derniers évènements, Sabrina n’est plus trop la même. Stan rompt avec elle pour la préserver. Elle a plusieurs loyers en retard à la coloc et Nathan va avancer l’argent. Alors qu’elle marche dans la rue elle tombe sur une vieille connaissance, Chloé, une SDF avec qui elle a partagé sa voiture…

Selon Yolande les signes astrologiques de Jean-Luc et de Mirta sont favorables. Pourtant, en thérapie, ils ne se laissent pas de cadeau…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4183 du 30 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

