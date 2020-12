« Coup de foudre à Noël » avec Tomer Sisley et Julie de Bona : en mode rediffusion ce soir sur TF1

4.6 ( 14 )



« Coup de foudre à Noël » avec Tomer Sisley et Julie de Bona est encore en mode rediffusion ce soir sur TF1. Il y a tout juste un an, c’était le 16 décembre 2019, la chaîne rediffusait une seconde fois ce téléfilm de Noël porté par le héros de la série Balthazar. Face au succès rencontré, la chaîne nous en remet une couche ce soir dès 21h05. À voir ou à revoir également en replay sur MYTF1.



« Coup de foudre à Noël » avec Tomer Sisley et Julie de Bona : histoire, résumé

Charlotte Marton, jeune administratrice judiciaire déçue par la vie et par l’amour, part en Laponie pour fermer une société française qui bat de l’aile… Mais sur place, elle rencontre Martial, chef d’entreprise idéaliste et rêveur, qui peu à peu lui fait découvrir l’esprit de Noël et fait dérailler sa mission. Au milieu des lacs gelés, des galères en chiens de traîneau et des aurores boréales, Charlotte va reprendre goût en la vie et trouver l’amour…

Vers un nouveau succès d’audience ?

– Une première fois diffusé en 2017, le téléfilm avait rencontré un beau succès d’audience. 6.2 millions de téléspectateurs avaient suivi les deux parties soit 27% du public présent devant son poste de télévision et 35% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



– Nouveau succès l’an dernier. Malgré son statut de rediffusion, le téléfilm avait encore réuni 4.5 millions de téléspectateurs pour 21 % de part de marché sur l’ensemble du public et 24% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

La magie de Noël va t-elle encore opéré cette fois alors que TF1 enchaîne les échecs sur cette case du lundi soir depuis quelques semaines ?

