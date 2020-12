« L’amour est dans le pré » du 14 décembre 2020 : final de la saison 15 ce soir sur M6 (bilan partie 2)

4.6 ( 14 )



Annonces





« L’amour est dans le pré » du 14 décembre 2020. Et voilà le rideau va tomber ce soir sur la saison 15 de « L’amour est dans le pré ». Ultime rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr en streaming puis replay sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Après la première, c’est la seconde et dernière partie du bilan qui nous est proposée ce soir. Révélations, surprises, émotions seront au rendez-vous ce soir encore. Après les révélations de la semaine dernière, cette deuxième partie nous promet, elle aussi, son lot de moments forts !

« L’amour est dans le pré » du 14 décembre 2020 : demandez le programme

Et ce soir nous retrouverons :

🚜 Mathieu en compagnie d’Alexandre, son beau cavalier. Entre l’évidence de leur alchimie au speed-dating et un séjour à la ferme idyllique, les choses sont allées très vite entre eux. Nous les avions quittés des projets d’avenir pleins la tête. Que s’est-il passé ces derniers mois ? Où en sont-ils dans leur vie à deux ? Une chose est sûre, comme depuis le début de cette aventure, leur histoire nous réserve bien des surprises…



Annonces





🚜 Entre émotions renversantes, larmes, expressions rien qu’à lui et coups de gueule, le parcours de Laurent depuis les speed-dating ressemble fort à des montagnes russes. C’est finalement au bras de Charlotte que notre agriculteur bourru finissait son séjour à la ferme. Il est temps pour lui de nous raconter à quoi ressemble aujourd’hui sa vie amoureuse.

🚜 Puis ce sera au tour de Jean-Claude de nous dresser le bilan de son aventure sentimentale. Ce sexagénaire, monté sur ressort, a prouvé au fil des semaines qu’en amour il avançait avec beaucoup plus de prudence, au grand désarroi de Yolanda. Depuis le départ de cette dernière de la ferme, est-ce que les choses se sont accélérées ? Le cœur de Jean-Claude bat-il enfin autant qu’il le souhaitait ?

🚜 David a eu un coup de cœur très fort pour Stéphanie dès la lecture du courrier ; coup de cœur qui n’a cessé de se confirmer au speed-dating ou pendant le séjour à la ferme. Et jamais l’autre Stéphanie n’a pu changer la donne. Alors ce coup de cœur s’est-il transformé en vie à deux ? La jolie montagnarde a-t-elle rejoint son agriculteur au cœur de ses champs ensoleillés du sud de la France ?

🚜 Karine recevra également les confidences de Florian. Aux côtés de Lola, Florian a retrouvé le chemin de l’amour, tout en douceur et en pudeur. Loin des grandes déclarations passionnées, nous les avions laissés toutefois avec l’envie de poursuivre leur histoire d’amour naissante. Quelques semaines plus tard, quelles sont les nouvelles pour notre agriculteur creusois ? La vie se conjugue-t-elle désormais à deux ? Réponse ce soir…

🚜 Après le départ brusque de Christine, l’une de ses deux prétendantes, Lionel se retrouvait en tête-à-tête avec Muriel. Une solide complicité liait ces deux-là, notamment grâce à un sens de l’humour potache très proche. Entre deux fous rires communicatifs, Lionel et Muriel ont-ils réussi à construire une relation amoureuse ? Lionel nous raconte.

🚜 Et nous finirons ce bilan avec Cathy, agricultrice malchanceuse en amour à l’issue de son séjour à la ferme avec François. Quel bilan tire-t-elle de son échec amoureux avec le caviste breton ? Et quel regard porte-t-elle aujourd’hui sur l’avenir après cette aventure hors du commun et riche en émotions ? Elle se confie en toute franchise à Karine.

"On va prendre une bonne dose d'amitié et d'amour" 💘😍

Révélations et petits secrets à découvrir dans l'ultime bilan de #ADP saison 15 !

Lundi à 21.05 en partenariat avec @20Minutes pic.twitter.com/8uMMoBdf1a — M6 (@M6) December 12, 2020

Vers un nouveau record d’audience ?

La semaine dernière la première partie du bilan de la saison 15 de « L’amour est dans le pré » a permis au programme de battre son record d’audience de la saison avec 4.17 millions de fidèles et 19.3 % de part de marché sur l’ensemble du public et jusqu’à 4.4 millions pour la première partie. Et comme chaque semaine d’excellentes performances sur cibles avec par exemple 27% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

"J'avais perdu une partie de mon âme et je l'ai retrouvée avec Jérôme" 💗🙏

Comme Karine Le Marchand, sortez vos mouchoirs pour le bilan émouvant de Jérôme et Lucile !#ADP à 21.05 pic.twitter.com/CBmjo9Rjqn — M6 (@M6) December 7, 2020

Entre nouvelles amours, séparations inattendues et grandes annonces, l’épilogue de cette 15e saison n’a peut-être pas encore dévoilé toutes ses surprises… Alors soyez nombreux au rendez-vous ce soir devant le final de cette saison 15 de « L’amour est dans le pré », saison de tous les succès pour M6 et Karine le Marchand.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés